SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Montagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von SMA Solar. Zuletzt ging es für das SMA Solar-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 23,18 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 23,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 23,34 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,28 EUR. Bisher wurden heute 9.027 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Bei 24,88 EUR erreichte der Titel am 04.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 7,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,94 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat SMA Solar mit einem Umsatz von insgesamt 357,15 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 397,55 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,16 Prozent verringert.

2025 dürfte SMA Solar einen Verlust von -2,759 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

