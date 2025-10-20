DAX24.035 +0,9%Est505.642 +0,6%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,25 +2,7%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1665 ±0,0%Öl60,83 -0,8%Gold4.256 +0,1%
Notierung im Blick

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag höher

20.10.25 09:22 Uhr
SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SMA Solar. Zuletzt konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 23,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
23,04 EUR 0,12 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr sprang die SMA Solar-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 23,14 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 23,28 EUR. Bei 23,28 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.631 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SMA Solar-Aktie 7,52 Prozent zulegen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 111,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,00 EUR für die SMA Solar-Aktie aus.

SMA Solar ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 357,15 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 397,55 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -2,759 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SMA Solar Technology AG

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
