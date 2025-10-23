SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von SMA Solar gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 22,02 EUR.

Das Papier von SMA Solar gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 22,02 EUR abwärts. Im Tief verlor die SMA Solar-Aktie bis auf 21,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.647 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 24,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 10,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 101,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten SMA Solar-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 18,00 EUR.

Am 07.08.2025 hat SMA Solar in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat SMA Solar 357,15 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 397,55 Mio. EUR umgesetzt worden.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,759 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

