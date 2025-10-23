SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 21,92 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die SMA Solar-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 21,92 EUR ab. Der Kurs der SMA Solar-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,76 EUR nach. Bei 22,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.455 SMA Solar-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2025 auf bis zu 24,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 11,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,94 EUR am 14.11.2024. Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 50,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem SMA Solar seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,00 EUR je SMA Solar-Aktie an.

Am 07.08.2025 äußerte sich SMA Solar zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 357,15 Mio. EUR, gegenüber 397,55 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,16 Prozent präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass SMA Solar 2025 einen Verlust in Höhe von -2,759 EUR ausweisen wird.

