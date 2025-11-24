SMA Solar Aktie News: SMA Solar präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich SMA Solar

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 32,54 EUR.

Die SMA Solar-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 32,54 EUR. Bei 32,80 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.629 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,86 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 11,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 64,87 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,67 EUR.

Am 13.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. SMA Solar hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,27 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,37 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 449,88 Mio. EUR ausgewiesen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,256 EUR je Aktie in den SMA Solar-Büchern.

