SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Montagmittag Boden gut

Die Aktie von SMA Solar gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SMA Solar legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,18 EUR.

Die SMA Solar-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 32,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SMA Solar-Aktie bei 33,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SMA Solar-Aktien beläuft sich auf 31.139 Stück.

Am 19.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 11,43 EUR. Abschläge von 64,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

SMA Solar-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,67 EUR.

Am 13.11.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. SMA Solar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 449,88 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,37 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SMA Solar-Verlust in Höhe von -4,256 EUR je Aktie aus.

