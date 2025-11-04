Snap Aktie News: Snap am Dienstagabend in Rot

Blick auf Snap-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Snap. Die Snap-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 7,59 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 7,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Snap-Aktie bis auf 7,50 USD. Mit einem Wert von 7,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.885.511 Snap-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,28 USD) erklomm das Papier am 11.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 9,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,00 USD für die Snap-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,01 Prozent auf 1,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Snap veröffentlicht werden.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,417 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

