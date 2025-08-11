DAX24.040 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.438 +1,1%Nas21.592 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,53 -0,3%Gold3.342 -0,1%
Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag ins Minus

12.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 7,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
6,20 EUR -0,10 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snap-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,15 USD. Die Snap-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,13 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,21 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 700.561 Snap-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.01.2025 bei 13,28 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Snap-Aktie mit einem Kursplus von 85,73 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 0,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Snap-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 05.08.2025 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,15 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,34 Mrd. USD im Vergleich zu 1,24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Snap am 28.10.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2025 einen Verlust in Höhe von -0,413 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie rauscht in die Tiefe: Verlust wird größer - höher als erwartet

Ausblick: Snap präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Bildquellen: Carl Court/Getty Images

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

