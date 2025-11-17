Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Kurseinbußen

Snap im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 8,49 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die Snap-Aktie in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 8,49 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Snap-Aktie bisher bei 8,46 USD. Bei 8,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 870.600 Stück.

Am 11.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,28 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 6,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 05.11.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Snap hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,51 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,336 USD je Snap-Aktie belaufen.

