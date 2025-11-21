Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 7,80 USD.

Die Snap-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 7,80 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 7,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 7,81 USD. Der Tagesumsatz der Snap-Aktie belief sich zuletzt auf 600.082 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,28 USD erreichte der Titel am 11.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 6,91 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,41 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,00 USD.

Am 05.11.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,09 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite hat Snap im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snap 1,37 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Snap am 10.02.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,331 USD je Snap-Aktie.

