Aktie im Fokus

Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

11.11.25 20:23 Uhr
Snowflake Aktie News: Anleger greifen bei Snowflake am Abend zu

Die Aktie von Snowflake gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Snowflake-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 272,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snowflake
228,85 EUR -4,80 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Snowflake-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 272,52 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Snowflake-Aktie bei 273,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 266,37 USD. Zuletzt wurden via New York 168.036 Snowflake-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 280,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 120,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snowflake-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snowflake am 27.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snowflake -0,95 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Snowflake im vergangenen Quartal 1,14 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Snowflake 868,82 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.12.2026 erwartet.

Experten taxieren den Snowflake-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snowflake-Aktie

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

