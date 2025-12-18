DAX23.961 -0,5%Est505.682 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,09 -0,4%Nas22.693 -1,8%Bitcoin73.738 +0,6%Euro1,1745 ±0,0%Öl60,22 -0,7%Gold4.331 -0,2%
Wertpapiergeschäft

So reagiert die Deutsche Telekom-Aktie auf die Portfolioveränderung eines Insiders

18.12.25 08:01 Uhr
So hoch fiel ein Insiderdeal bei der Deutsche Telekom-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,20 EUR 0,23 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Telekom meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 16.12.2025. Die Transaktion wurde am 17.12.2025 offengelegt. Kreusel, Petra Steffi, Aufsichtsrat bei Deutsche Telekom, reduzierte das Engagement. So schlug die Führungskraft am 16.12.2025 1.796 Aktien zu jeweils 26,68 EUR los. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,90 Prozent im Plus bei 26,74 EUR.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um 0,90 Prozent auf 26,97 EUR zu. In der Summe wechselten via FSE 21.443 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Die Aktien von Deutsche Telekom sind unterdessen 131,04 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 4.900.424.192 Papiere.

Schon am 13.10.2025 stellte Kreusel, Petra Steffi Anteile zum Verkauf. Kreusel, Petra Steffi stieß 1.796 Anteile zu jeweils 29,31 EUR aus dem eigenen Depot ab.

Redaktion finanzen.net

