So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein
Werte in diesem Artikel
2 Analysten gaben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie preis.
1 Experte stuft die National Grid-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 11,93 GBP für die National Grid-Aktie, was einem Anstieg von 1,52 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 10,41 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|12,60 GBP
|21,04
|27.08.2025
|RBC Capital Markets
|11,25 GBP
|8,07
|06.08.2025
