DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME Cambricon Technologies A A3CVYH Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Amazon 906866 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX geht tiefer ins Wochenende -- Wall Street letztlich im Minus -- BYD steigert Gewinn -- Marvell, Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn Siemens-Aktie: Konsortium ergattert Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn
SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen SOZ-Gipfel: Xi, Putin und Co. demonstrieren Einheit gegen Westen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
3-fach-Bonus bei finanzen.net ZERO – nur bis 4. September – jetzt starten!

So schätzen die Analysten die Zukunft der National Grid-Aktie ein

31.08.25 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
National Grid plc
12,50 EUR 0,10 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

2 Analysten gaben ihre Einschätzung der National Grid-Aktie preis.

1 Experte stuft die National Grid-Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von National Grid mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 11,93 GBP für die National Grid-Aktie, was einem Anstieg von 1,52 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von 10,41 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.12,60 GBP21,0427.08.2025
RBC Capital Markets11,25 GBP8,0706.08.2025

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf National Grid

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf National Grid

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu National Grid plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu National Grid plc

DatumRatingAnalyst
27.08.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
28.07.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025National Grid OverweightBarclays Capital
03.07.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.08.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
28.07.2025National Grid BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025National Grid OverweightBarclays Capital
03.07.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025National Grid OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.08.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
17.06.2025National Grid NeutralUBS AG
28.05.2025National Grid Sector PerformRBC Capital Markets
16.05.2025National Grid NeutralUBS AG
15.05.2025National Grid NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.10.2018National Grid SellCFRA
13.04.2018National Grid SellS&P Capital IQ
22.01.2018National Grid SellUBS AG
14.12.2017National Grid SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2017National Grid SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für National Grid plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen