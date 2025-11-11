SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend massiv unter Druck

SoundHound AI im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 13,65 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,3 Prozent auf 13,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 13,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.946.087 SoundHound AI-Aktien.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). 83,03 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (5,98 USD). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 128,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 212,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,203 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

