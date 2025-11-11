DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.451 -0,3%Bitcoin88.753 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,04 +1,5%Gold4.131 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX schließt fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
SoundHound AI im Blick

SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend massiv unter Druck

11.11.25 20:23 Uhr
SoundHound AI Aktie News: SoundHound AI am Abend massiv unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von SoundHound AI. Die SoundHound AI-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Minus bei 13,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SoundHound AI
13,53 USD -0,89 USD -6,14%
Charts|News|Analysen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,3 Prozent auf 13,65 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SoundHound AI-Aktie bisher bei 13,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.946.087 SoundHound AI-Aktien.

Bei einem Wert von 24,98 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). 83,03 Prozent Plus fehlen der SoundHound AI-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (5,98 USD). Der derzeitige Kurs der SoundHound AI-Aktie liegt somit 128,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2025 äußerte sich SoundHound AI zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. SoundHound AI hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,11 USD je Aktie gewesen. SoundHound AI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,05 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 212,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,46 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SoundHound AI am 26.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SoundHound AI einen Verlust von -0,203 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SoundHound AI-Aktie

SoundHound-Aktie dreht ins Plus: Umsatz springt erneut hoch - doch rote Zahlen bleiben

Ausblick: SoundHound AI gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SoundHound-Aktie explodiert: Umsatz von SoundHound steigt auf neuen Rekordwert

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf SoundHound AI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SoundHound AI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AI

DatumMeistgelesen
Wer­bung