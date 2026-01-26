DAX24.929 ±-0,0%Est505.978 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,42 +0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin73.617 -1,0%Euro1,1938 +0,5%Öl65,60 -0,1%Gold5.091 +1,6%
Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit 2018

27.01.26 14:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
203,10 EUR -7,20 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing hat dank eines Spartenverkaufs seinen ersten Jahresgewinn seit 2018 erzielt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugbauers Airbus (Airbus SE) am Dienstag in Arlington mitteilte. So spülte der bereits angekündigte Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo einen Gewinn von 9,6 Milliarden Dollar in Boeings Kasse.

Allerdings erholte sich Boeing auch im Tagesgeschäft ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich im Jahr 2024 deutlich verschärft hatte. Weil der Hersteller im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Passagier- und Frachtjets auslieferte, sprang der Umsatz um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar nach oben und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte ihren operativen Verlust deutlich eindämmte, schrieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets jedoch immer noch tiefrote Zahlen./stw/jha/

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Boeing BuyUBS AG
19.01.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
14.01.2026Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Boeing OutperformRBC Capital Markets
20.01.2026Boeing BuyUBS AG
19.01.2026Boeing BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
14.01.2026Boeing BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

