Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt ging es für das Standard Chartered-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 16,44 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 16,44 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 16,54 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 16,49 GBP. Zuletzt wurden via London 411.176 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.11.2025 auf bis zu 16,54 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Chartered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 8,73 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 46,91 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,461 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Standard Chartered 0,290 GBP aus.

Am 30.10.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,20 Mrd. GBP gelegen.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik