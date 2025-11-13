DAX24.061 -1,3%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.987 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,11 +0,7%Gold4.207 +0,2%
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag stärker

13.11.25 16:08 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt stieg die Standard Chartered-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,52 GBP.

Werte in diesem Artikel
Standard Chartered plc
18,60 EUR -0,30 EUR -1,59%
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 16,52 GBP. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 16,64 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 16,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Chartered-Aktien beläuft sich auf 839.244 Stück.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 0,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Verlust von 47,15 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Standard Chartered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,290 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,461 USD belaufen.

Am 30.10.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,33 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Chartered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 GBP in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,20 USD fest.

Redaktion finanzen.net

