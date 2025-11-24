DAX23.282 +0,8%Est505.532 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,66 -0,5%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.528 -1,2%Euro1,1531 +0,1%Öl62,04 -0,8%Gold4.072 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse Bernstein Research verleiht Bayer-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor Cognizant: Neuer Großauftrag stärkt Position im Gesundheitssektor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Standard Chartered-Kurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

24.11.25 09:25 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 15,98 GBP nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,10 EUR 0,60 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,4 Prozent auf 15,98 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,11 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,87 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.891 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 4,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 83,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,462 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,20 Mrd. GBP gelegen.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 19.02.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen