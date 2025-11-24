Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered macht am Vormittag Boden gut

Blick auf Standard Chartered-Kurs

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Standard Chartered-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 15,98 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 2,4 Prozent auf 15,98 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,11 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,87 GBP. Von der Standard Chartered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.891 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,64 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 4,10 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 83,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,462 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,20 Mrd. GBP gelegen.

Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte Standard Chartered Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 19.02.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Standard Chartered-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,21 USD je Aktie.

