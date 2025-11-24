Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered zieht am Montagnachmittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Standard Chartered. Zuletzt sprang die Standard Chartered-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 15,91 GBP zu.
Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 15,91 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 16,17 GBP. Bei 15,87 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.608.131 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. 4,56 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,462 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 GBP je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 7,53 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Standard Chartered 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 24.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Standard Chartered plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|27.10.2022
|Standard Chartered Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.2022
|Standard Chartered Buy
|UBS AG
|23.04.2021
|Standard Chartered buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2019
|Standard Chartered overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2018
|Standard Chartered Conviction Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|01.08.2018
|Standard Chartered Hold
|HSBC
|03.07.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|15.01.2018
|Standard Chartered Neutral
|UBS AG
|03.05.2018
|Standard Chartered Underweight
|Barclays Capital
|02.08.2017
|Standard Chartered Underperform
|Credit Suisse Group
|06.03.2017
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|14.12.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
|27.06.2016
|Standard Chartered Sell
|Deutsche Bank AG
