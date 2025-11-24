DAX23.215 +0,5%Est505.520 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,70 -0,1%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.546 -1,2%Euro1,1541 +0,2%Öl62,39 -0,2%Gold4.068 +0,1%
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Montagmittag nordwärts

24.11.25 12:06 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Montagmittag nordwärts

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 15,99 GBP.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Standard Chartered plc
18,10 EUR 0,60 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Standard Chartered konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,5 Prozent auf 15,99 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Standard Chartered-Aktie bei 16,17 GBP. Bei 15,87 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 878.895 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,73 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 45,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,462 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,21 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

