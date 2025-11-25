Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Standard Chartered

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 15,94 GBP abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 15,94 GBP ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Chartered-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,87 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,03 GBP. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 596.860 Aktien.

Am 14.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,64 GBP. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,36 Prozent zulegen. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,462 USD ausgeschüttet werden.

Standard Chartered veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,33 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,14 Prozent zurück. Hier wurden 7,53 Mrd. GBP gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 19.02.2027 dürfte Standard Chartered die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.

