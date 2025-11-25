Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 15,86 GBP.

Um 15:52 Uhr fiel die Standard Chartered-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 15,86 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 15,81 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,03 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.175.707 Standard Chartered-Aktien.

Am 14.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,64 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Chartered-Aktie 4,92 Prozent zulegen. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,95 Prozent würde die Standard Chartered-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,462 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 19.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Standard Chartered-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,21 USD fest.

