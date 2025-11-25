Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 16,08 GBP zeigte sich die Standard Chartered-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Standard Chartered-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 16,08 GBP. Die Standard Chartered-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,12 GBP. Im Tief verlor die Standard Chartered-Aktie bis auf 16,03 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,03 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.611 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 3,45 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,73 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 45,72 Prozent sinken.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,462 USD belaufen.

Am 30.10.2025 hat Standard Chartered in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Standard Chartered ein EPS von 0,28 GBP je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Standard Chartered 7,53 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Am 24.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Standard Chartered veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Standard Chartered-Anleger Experten zufolge am 19.02.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je Standard Chartered-Aktie.

