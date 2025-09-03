Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors stabilisiert sich am Vormittag

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 49,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Steyr Motors-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 49,70 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,00 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Steyr Motors-Aktie ging bis auf 49,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 900 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

