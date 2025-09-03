Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagvormittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 49,30 EUR zu.

Um 09:04 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 49,30 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Steyr Motors-Aktie bei 49,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,30 EUR. Bisher wurden heute 75 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,980 EUR.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

