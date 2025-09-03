DAX23.747 +0,6%ESt505.348 +0,6%Top 10 Crypto15,63 -1,1%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1731 +0,1%Öl66,83 +1,8%Gold3.616 +0,8%
Kursentwicklung

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagmittag höher

08.09.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagmittag höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 49,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,50 EUR 0,90 EUR 1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 49,40 EUR zu. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 49,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.484 Steyr Motors-Aktien.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Expansion nach Dubai

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

