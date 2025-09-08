Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Mittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 48,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 2,0 Prozent auf 48,00 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 47,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,30 EUR. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.269 Stück gehandelt.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,980 EUR aus.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

