Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 51,20 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 51,20 EUR. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,60 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.423 Steyr Motors-Aktien.

Steyr Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,980 EUR belaufen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Steyr Motors rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

