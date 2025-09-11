Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Steyr Motors.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 53,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 54,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.439 Steyr Motors-Aktien.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,980 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

