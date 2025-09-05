Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Montagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,1 Prozent auf 325,37 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 325,37 USD. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 321,70 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 328,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 667.156 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 40,06 Prozent niedriger. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,79 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,03 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 30,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC