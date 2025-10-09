Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagabend mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 318,86 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,6 Prozent auf 318,86 USD ab. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 318,68 USD nach. Bei 327,18 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.269.097 Stück gehandelt.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 70,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 178,00 USD ab. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 79,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 32,60 USD. Im letzten Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von -0,57 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,49 Mio. USD – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 -0,316 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

