Strategy (ex MicroStrategy) im Blick

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

11.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 234,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
203,90 EUR -3,70 EUR -1,78%
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 234,42 USD abwärts. Bei 233,31 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 236,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 311.243 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 131,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2025 bei 219,80 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 6,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD gegenüber -1,72 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
