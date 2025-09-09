Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 329,50 USD zu.
Um 15:53 Uhr ging es für das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 329,50 USD. Bei 331,10 USD erreichte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 329,11 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.328 Stück gehandelt.
Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 64,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 127,33 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 61,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025 vor. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 32,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,57 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,49 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 111,44 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,50 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
