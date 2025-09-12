Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) büßt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 326,50 USD abwärts.
Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,5 Prozent auf 326,50 USD ab. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab in der Spitze bis auf 325,40 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 329,40 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 368.122 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.
Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 66,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.09.2024 (128,58 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 114,49 Mio. USD gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 30,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
