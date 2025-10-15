Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 302,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 302,58 USD. Den Tageshöchststand markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 303,75 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 303,32 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 371.986 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 79,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 185,85 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 38,58 Prozent Luft nach unten.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird Strategy (ex MicroStrategy) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

