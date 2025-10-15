Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 298,48 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 298,48 USD ab. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 294,75 USD ab. Bei 303,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.606.558 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 542,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 81,87 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 185,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 60,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in Höhe von 18,25 USD im Jahr 2025 aus.

