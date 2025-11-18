Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 15:53 Uhr 2,6 Prozent. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 203,00 USD an. Bei 196,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 784.467 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 170,67 Prozent zulegen. Bei 189,59 USD erreichte der Anteilsschein am 17.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,47 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 8,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -1,72 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 128,69 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 4,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

