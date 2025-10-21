Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagnachmittag schwächer

Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 294,48 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 294,48 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 291,61 USD aus. Mit einem Wert von 294,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.851 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2024 markierte das Papier bei 542,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 45,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 204,97 USD. Mit einem Kursverlust von 30,40 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111,44 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 18,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

