Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend mit grünen Vorzeichen

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 302,04 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 20:08 Uhr 1,8 Prozent. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 305,88 USD. Mit einem Wert von 294,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 1.152.025 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 44,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 204,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 32,14 Prozent sinken.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 32,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Strategy (ex MicroStrategy) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,49 Mio. USD im Vergleich zu 111,44 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 18,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

