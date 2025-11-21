Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) fällt am Abend

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 172,87 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 172,87 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 166,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.584.961 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Bei 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 214,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 166,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.10.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 USD gegenüber -1,72 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,87 Prozent auf 128,69 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

