Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 188,23 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 193,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 192,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 648.466 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 188,40 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2025 (181,75 USD). Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 3,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,42 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 128,69 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 116,07 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2026 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2026 4,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu

Konkurrenz für Bitcoin: Warum Arthur Hayes und die Winklevoss-Zwillinge jetzt auf Zcash setzen

Strategy-Aktie zieht kräftig an: Bitcoin-Riese schreibt überraschend schwarze Zahlen