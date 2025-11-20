Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagabend tief südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,4 Prozent auf 172,67 USD ab.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 7,4 Prozent auf 172,67 USD abwärts. Im Tief verlor die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 171,49 USD. Bei 192,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.926.865 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 214,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 171,49 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,42 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,72 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Strategy (ex MicroStrategy) mit einem Umsatz von insgesamt 128,69 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,87 Prozent gesteigert.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

