Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 295,07 USD ab.
Um 15:53 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 295,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 292,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 314.953 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 45,64 Prozent niedriger. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,97 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.
Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 114,49 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umgesetzt.
Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
