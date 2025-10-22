DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochnachmittag tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Kursentwicklung

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochnachmittag mit Verlusten

22.10.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,3 Prozent auf 295,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
249,70 EUR -11,00 EUR -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 295,07 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 292,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 293,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien beläuft sich auf 314.953 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (542,85 USD) erklomm das Papier am 22.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 45,64 Prozent niedriger. Am 24.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 204,97 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach unten.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,57 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 114,49 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
