DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Wall Street in Rot -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar Vision oder Realität? Milliardär Ricardo Salinas sieht Bitcoin bei 1,5 Millionen US-Dollar
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Blick auf Strategy (ex MicroStrategy)-Kurs

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

22.10.25 20:23 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,2 Prozent auf 277,03 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
240,90 EUR -19,80 EUR -7,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 8,2 Prozent auf 277,03 USD ab. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 276,60 USD ein. Bei 293,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.725.909 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 95,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 204,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 18,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strategy

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen