Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger setzen Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 8,2 Prozent auf 277,03 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 8,2 Prozent auf 277,03 USD ab. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 276,60 USD ein. Bei 293,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.725.909 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 95,95 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2024 Kursverluste bis auf 204,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,49 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,44 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 18,25 USD je Aktie.

