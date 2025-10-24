Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zieht am Nachmittag an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 290,75 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 290,75 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 292,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,43 USD. Der Tagesumsatz der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belief sich zuletzt auf 384.534 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 46,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 218,25 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,94 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) rechnen Experten am 03.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
