Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend gesucht

Strategy (ex MicroStrategy) im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 288,66 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 292,15 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,43 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.077.166 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 542,85 USD. Dieser Kurs wurde am 22.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 88,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2024 (218,25 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Nachdem Strategy (ex MicroStrategy) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 114,49 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,44 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt