Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Bären lasten am Abend auf Strategy (ex MicroStrategy)
Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 169,98 USD abwärts.
Um 20:08 Uhr ging es für die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,1 Prozent auf 169,98 USD. Das Tagestief markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bei 169,59 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.215.329 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.
Am 17.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 457,22 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 168,98 Prozent. Am 24.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 128,69 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116,07 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS in Höhe von 31,97 USD in den Büchern stehen haben wird.
Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen
Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?
Bestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.02.2019
|Microstrategy A Buy
|BWS Financial
|27.10.2017
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|28.07.2017
|Microstrategy A Hold
|Deutsche Bank AG
|16.11.2016
|Microstrategy A Buy
|Mizuho
|11.01.2016
|Microstrateg a Buy
|Deutsche Bank AG
