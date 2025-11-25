Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf rotes Terrain

Strategy (ex MicroStrategy) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,5 Prozent auf 172,70 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,5 Prozent auf 172,70 USD ab. In der Spitze fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 171,52 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 574.786 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 457,22 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 164,75 Prozent zulegen. Am 24.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,01 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 3,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Strategy (ex MicroStrategy) 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 128,69 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,07 Mio. USD in den Büchern standen.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 vorlegen.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 31,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Holding-Aktien wie Strategy und Metaplanet: Kapitalabflüsse in Milliardenhöhe drohen

Auch Kryptowährungen müssen in der Steuererklärung berücksichtigt werden - aber wie?

Bestände kräftig aufgestockt: Strategy greift beim Bitcoin wieder massiv zu