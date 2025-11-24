Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 168,74 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 168,74 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,01 USD ab. Bei 171,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 862.546 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Am 17.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 457,22 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 170,96 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 166,01 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 1,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,42 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,72 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 128,69 Mio. USD – ein Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 116,07 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 31,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

