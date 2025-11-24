Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) macht am Abend Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 178,15 USD zu.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 178,15 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf 178,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.634.651 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.07.2025 bei 457,22 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 156,65 Prozent hinzugewinnen. Am 24.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,01 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 30.10.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Strategy (ex MicroStrategy) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,72 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,87 Prozent auf 128,69 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116,07 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 31,97 USD fest.

